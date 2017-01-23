В Джалал-Абадской области уволили директора школы, где мерзли дети

В Джалал-Абадской области уволили директора школы, из-за которого мерзли дети. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в регионе.

По ее данным, приказ о снятии с должности директора школы №23 в селе Кара-Жыгач Аксыйского района подписан главой районного центра образования 20 января 2017 года.

Такое решение принято после того, как 18 января полномочный представитель правительства Кыянбек Сатыбалдиев посетил учебное заведение. Тогда было выяснено, что из-за неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт системы отопления школы, с 25 ноября по 25 декабря школьники учились в холодных классах.

Кроме того, во время встречи местные депутаты пожаловались, что когда школьники учились в холодных классах, бывший аким Аксыйского района Медетбек Айдаралиев не отменил занятия.