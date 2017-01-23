В Джалал-Абадской области уволили директора школы, где мерзли дети

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В Джалал-Абадской области уволили директора школы, из-за которого мерзли дети. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в регионе.
По ее данным, приказ о снятии с должности директора школы №23 в селе Кара-Жыгач Аксыйского района подписан главой районного центра образования 20 января 2017 года.
Кроме того, во время встречи местные депутаты пожаловались, что когда школьники учились в холодных классах, бывший аким Аксыйского района Медетбек Айдаралиев не отменил занятия.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43662/