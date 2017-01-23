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Мобильное приложение «Справочник мигранта» в Кыргызстане: есть ли вы в черных списках?

23/01/17 11:13, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане Государственная служба миграции разработала мобильное приложение «Справочник мигранта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

По ее данным, приложение содержит информацию о правилах пребывания в ЕАЭС, странах дальнего зарубежья и о рисках торговли людьми.

 

С его помощью вы можете проверить, есть ли вы в черных списках. Приложение дает информацию о горячих линиях по оказанию помощи мигрантам и жертвам торговли людьми, говорится в сообщении.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43664/

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