В Кыргызстане падает заболеваемость ОРВИ. Но медики рекомендуют не расслабляться

В последние три дня по всей республике отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По их данным, ведется ежедневный мониторинг. «По республике 21 января зарегистрировано 1 тысяча 160 больных. Это на 18 процентов меньше, чем 20 января, когда зарегистрировано 1 тысяча 426 больных», - сообщили в ведомстве.

«Однако сезон еще не окончен. Не исключено, что заболеваемость будет снова расти. Потому что ежегодно у нас пик наблюдается в конце января – начале февраля. В этом году первая волна заболеваемости была в декабре, когда школы закрывали на карантин. Населению рекомендуется соблюдать меры профилактики», - отметили в департаменте.