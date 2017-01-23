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В Кыргызстане падает заболеваемость ОРВИ. Но медики рекомендуют не расслабляться

23/01/17 11:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В последние три дня по всей республике отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

 

По их данным, ведется ежедневный мониторинг. «По республике 21 января зарегистрировано 1 тысяча 160 больных. Это на 18 процентов меньше, чем 20 января, когда зарегистрировано 1 тысяча 426 больных», - сообщили в ведомстве.

 

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«Однако сезон еще не окончен. Не исключено, что заболеваемость будет снова расти. Потому что ежегодно у нас пик наблюдается в конце января – начале февраля. В этом году первая волна заболеваемости была в декабре, когда школы закрывали на карантин. Населению рекомендуется соблюдать меры профилактики», - отметили в департаменте.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43668/

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