Временное ограничение для всех автомашин введено на посту «Сосновка»

В связи с угрозой схода лавин с 08.00 на посту «Сосновка» введено временное ограничение для всех автомашин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

В частности, ограничения введены для автомашин, направляющихся в Ошскую и Джалал-Абадскую области. На посту «Отмок» ограничений нет.

Автодорога Бишкек - Ош, где сошла снежная лавина, полностью расчищена.

МЧС КР рекомендует отказаться от поездок на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя.