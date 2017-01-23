Временное ограничение для всех автомашин введено на посту «Сосновка»

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В связи с угрозой схода лавин с 08.00 на посту «Сосновка» введено временное ограничение для всех автомашин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
В частности, ограничения введены для автомашин, направляющихся в Ошскую и Джалал-Абадскую области. На посту «Отмок» ограничений нет.
Автодорога Бишкек - Ош, где сошла снежная лавина, полностью расчищена.
МЧС КР рекомендует отказаться от поездок на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43669/