Крушение «Боинга-747». Красный Полумесяц перечислил деньги госпитализированным

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Национальное Общество Красного Полумесяца перечислило собранные для пострадавших в результате крушения «Боинга-747» деньги в банк. Об этом ИА «24.kg» сообщили в НОКП.
По их данным, банковские карточки будут распределяться сегодня в третьей детской больнице и в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО), где проходят лечение пострадавшие.
«Всего на карточках 380 тысяч сомов, по 20 тысяч сомов на каждого из 19 госпитализированных. К сожалению, вчера один пациент скончался. Сегодня–завтра будут открыты счета для пострадавших семей, тем, у кого кто-то умер. Средства будут перечислены на их счета. Деньгами на реабилитацию можно воспользоваться в любое время», - отметили в обществе.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43671/