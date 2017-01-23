Крушение «Боинга-747». Красный Полумесяц перечислил деньги госпитализированным

Национальное Общество Красного Полумесяца перечислило собранные для пострадавших в результате крушения «Боинга-747» деньги в банк. Об этом ИА «24.kg» сообщили в НОКП.

По их данным, банковские карточки будут распределяться сегодня в третьей детской больнице и в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО), где проходят лечение пострадавшие.

«Всего на карточках 380 тысяч сомов, по 20 тысяч сомов на каждого из 19 госпитализированных. К сожалению, вчера один пациент скончался. Сегодня–завтра будут открыты счета для пострадавших семей, тем, у кого кто-то умер. Средства будут перечислены на их счета. Деньгами на реабилитацию можно воспользоваться в любое время», - отметили в обществе.