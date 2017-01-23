RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
Пиротехника: пока гром не грянул
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 16:00
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». Продолжается ликвидация последствий

23/01/17 12:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Продолжается ликвидация последствий (сбор и вывоз обломков) на месте крушения «Боинга-747», сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, всего привлечено 124 человека, 17 единиц специальной инженерной техники. Территориальная комиссия гражданской защиты проводит оценку ущерба.

 

Работает оперативный штаб. На месте организовано горячее питание.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43672/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ