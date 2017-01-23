Крушение «Боинга-747». Продолжается ликвидация последствий

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Продолжается ликвидация последствий (сбор и вывоз обломков) на месте крушения «Боинга-747», сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, всего привлечено 124 человека, 17 единиц специальной инженерной техники. Территориальная комиссия гражданской защиты проводит оценку ущерба.
Работает оперативный штаб. На месте организовано горячее питание.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43672/