За 10 секунд уничтожили микрорайон в Китае

В городе Ухане китайской провинции Хубэй микрорайон уничтожили всего за 10 секунд. Об этом сообщило британское издание The Daily Mail.

По его данным, 19 многоэтажных зданий, построенных один за другим, уничтожили контролируемым взрывом всего за 10 секунд. Одновременный снос осуществили в ночь на 22 января.

Как отмечается, для взрыва микрорайона использовали примерно 5 тонн тротила, которые заложили в 120 тысячах проделанных отверстий в многоэтажных зданиях.