Иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева рассматривается в Первомайском райсуде

В Первомайском райсуде, где рассматривается иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева на решение Центризбиркома, объявлен перерыв.

В иске заявителя сказано о процедурных нарушениях в ходе избрания мэра Бишкека, среди которых нарушение тайны голосования, давление на голосующих, а также признание при подсчете голосов нескольких бюллетеней действительными, несмотря на то, что отметок в документе было несколько. Более того, отмечается в документе, кандидатам не дали возможности презентовать свою программу развития города Бишкека.

Кандидату в мэры столицы Кыргызстана отказали в удовлетворении жалобы Подробнее Сторона защиты аргументировала свою позицию тем, что ручка для отметки была гелиевой и оставляла следы. Что касается митинга в поддержку Албека Ибраимова, то защита высказала мнение, что граждане могут свободно изъявлять свою волю, и попросила суд отказать заявителю в иске.

«Согласно законодательству, выборы мэра должны были проходить во время сессии БГК, но по неизвестным причинам члены ТИК сразу приступили к процедуре голосования, и это зафиксировано на видео», - пояснил представитель истца.

В настоящее время в суде объявлен перерыв, после чего судья приступит к изучению видеодоказательства.