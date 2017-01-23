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Иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева рассматривается в Первомайском райсуде

23/01/17 12:37, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Первомайском райсуде, где рассматривается иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева на решение Центризбиркома, объявлен перерыв.

 

В иске заявителя сказано о процедурных нарушениях в ходе избрания мэра Бишкека, среди которых нарушение тайны голосования, давление на голосующих, а также признание при подсчете голосов нескольких бюллетеней действительными, несмотря на то, что отметок в документе было несколько. Более того, отмечается в документе, кандидатам не дали возможности презентовать свою программу развития города Бишкека.

 

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Сторона защиты аргументировала свою позицию тем, что ручка для отметки была гелиевой и оставляла следы. Что касается митинга в поддержку Албека Ибраимова, то защита высказала мнение, что граждане могут свободно изъявлять свою волю, и попросила суд отказать заявителю в иске.

 

«Согласно законодательству, выборы мэра должны были проходить во время сессии БГК, но по неизвестным причинам члены ТИК сразу приступили к процедуре голосования, и это зафиксировано на видео», - пояснил представитель истца.

 

В настоящее время в суде объявлен перерыв, после чего судья приступит к изучению видеодоказательства.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43675/

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