Судья отказала Нурдину Абдылдаеву в ходатайстве об истребовании бюллетеней по выборам мэра столицы

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Сегодня на заседании в Первомайском районном суде истцу Нурдину Абдылдаеву отказано в ходатайстве о представлении бюллетеней по выборам мэра столицы с формулировкой «нет необходимости в истребовании».
Ранее сторона заявителя внесла ходатайство об истребовании бюллетеней, назначении экспертизы и приобщении их к материалам дела. Рассмотрение пункта, в котором сказано, что по законодательству процедура голосования должна была проходить во время сессии БГК, а не сразу, судья перенесла на 15.00.
Напомним, сегодня в Первомайском райсуде рассматривается иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева на решение Центризбиркома.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43676/