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Судья отказала Нурдину Абдылдаеву в ходатайстве об истребовании бюллетеней по выборам мэра столицы

23/01/17 12:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сегодня на заседании в Первомайском районном суде истцу Нурдину Абдылдаеву отказано в ходатайстве о представлении бюллетеней по выборам мэра столицы с формулировкой «нет необходимости в истребовании».

 

Ранее сторона заявителя внесла ходатайство об истребовании бюллетеней, назначении экспертизы и приобщении их к материалам дела. Рассмотрение пункта, в котором сказано, что по законодательству процедура голосования должна была проходить во время сессии БГК, а не сразу, судья перенесла на 15.00.

 

Напомним, сегодня в Первомайском райсуде рассматривается иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева на решение Центризбиркома.

 

Иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева рассматривается в Первомайском райсуде

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В иске заявителя говорилось о процедурных нарушениях в ходе избрания мэра Бишкека, среди которых нарушение тайны голосования, давление на голосующих, а также признание при подсчете голосов секретарем избирательной комиссии бюллетеней с несколькими отметками действительными.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43676/

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