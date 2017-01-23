Судья отказала Нурдину Абдылдаеву в ходатайстве об истребовании бюллетеней по выборам мэра столицы

Сегодня на заседании в Первомайском районном суде истцу Нурдину Абдылдаеву отказано в ходатайстве о представлении бюллетеней по выборам мэра столицы с формулировкой «нет необходимости в истребовании».

Ранее сторона заявителя внесла ходатайство об истребовании бюллетеней, назначении экспертизы и приобщении их к материалам дела. Рассмотрение пункта, в котором сказано, что по законодательству процедура голосования должна была проходить во время сессии БГК, а не сразу, судья перенесла на 15.00.

Напомним, сегодня в Первомайском райсуде рассматривается иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева на решение Центризбиркома.

В иске заявителя говорилось о процедурных нарушениях в ходе избрания мэра Бишкека, среди которых нарушение тайны голосования, давление на голосующих, а также признание при подсчете голосов секретарем избирательной комиссии бюллетеней с несколькими отметками действительными.