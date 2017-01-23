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Временное ограничение для всех автомашин на посту «Сосновка» снято

23/01/17 12:45, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

На посту «Сосновка» начали пропускать автомашины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

Напомним, МЧС КР рекомендует отказаться от поездок на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43678/

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