Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 20 миллионов сомов

На 13.00 на специальный счет МЧС Кыргызстана поступило 20 миллионов 138,4 тысячи сомов для пострадавших в крушении турецкого транспортного «Боинга-747». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

По Ошу: ул.Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по Ошу