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Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 20 миллионов сомов

23/01/17 12:51, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

На 13.00 на специальный счет МЧС Кыргызстана поступило 20 миллионов 138,4 тысячи сомов для пострадавших в крушении турецкого транспортного «Боинга-747». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по реквизитам:

 

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа  14238900

По Ошу: ул.Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по Ошу

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43679/

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