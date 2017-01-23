RSS
facebookfacebookgoogale+
Опасные игрушки. На свой страх и риск
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 14:00
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Здоровье актера Азиза Мурадиллаева пошло на поправку, но цирроз печени еще не исключен

23/01/17 13:04, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Профессор Карай Аджарлы (Турция) сказал, что печень Азиза Мурадиллаева начала функционировать, трансплантация не требуется, но наличие цирроза еще есть. Об этом на пресс-конференции сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

 

По ее словам, в первый раз на лечение известного актера было собрано $11 тысяч, первый этап лечения прошел в Москве, второй - в Турции (легирование вен, которое проведено 6 дней назад).

 

«Три месяца боремся за здоровье Азиза, уже на съемках фильма «Курманджан Датка» он ходил с внутренним кровотечением», - сказала Ассоль Молдокматова.

 

Как она отметила, зарплата актера 6,5 тысячи сомов, поэтому он не может самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение.

 

«Актер был заражен гепатитом С в 2009 году, впоследствии это привело к циррозу печени 4-й степени», - сказала она.

 

«Первый транш составил 414 тысяч сомов, деньги поступали от президента, премьер-министра, от простых кыргызстанцев. Люди приносили по 100, 200 сомов, а одна пенсионерка, у которой пенсия 3 тысячи сомов, отдала 2 тысячи сомов», - сказала Ассоль Молдокматова.

 

Как она отметила, через 100 дней актер поедет в Турцию на повторную проверку.

 

Азиз Мурадиллаев поблагодарил всех кыргызстанцев, оказавших ему помощь, а также отечественных врачей, которые провели правильное первоначальное лечение, ставшее основой медицинской помощи за рубежом.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43680/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ