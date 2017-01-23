Здоровье актера Азиза Мурадиллаева пошло на поправку, но цирроз печени еще не исключен

Профессор Карай Аджарлы (Турция) сказал, что печень Азиза Мурадиллаева начала функционировать, трансплантация не требуется, но наличие цирроза еще есть. Об этом на пресс-конференции сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

По ее словам, в первый раз на лечение известного актера было собрано $11 тысяч, первый этап лечения прошел в Москве, второй - в Турции (легирование вен, которое проведено 6 дней назад).

«Три месяца боремся за здоровье Азиза, уже на съемках фильма «Курманджан Датка» он ходил с внутренним кровотечением», - сказала Ассоль Молдокматова.

Как она отметила, зарплата актера 6,5 тысячи сомов, поэтому он не может самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение.

«Актер был заражен гепатитом С в 2009 году, впоследствии это привело к циррозу печени 4-й степени», - сказала она.

«Первый транш составил 414 тысяч сомов, деньги поступали от президента, премьер-министра, от простых кыргызстанцев. Люди приносили по 100, 200 сомов, а одна пенсионерка, у которой пенсия 3 тысячи сомов, отдала 2 тысячи сомов», - сказала Ассоль Молдокматова.

Как она отметила, через 100 дней актер поедет в Турцию на повторную проверку.

Азиз Мурадиллаев поблагодарил всех кыргызстанцев, оказавших ему помощь, а также отечественных врачей, которые провели правильное первоначальное лечение, ставшее основой медицинской помощи за рубежом.