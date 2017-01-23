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Группа «Тумар» чудом попала на конкурс «Америка ищет таланты»

23/01/17 13:24, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Кыргызстанцы за полчаса купили билеты в США на конкурс «Америка ищет таланты» танцорам из группы «Тумар», узнав, что они остались без денег из-за того, что спонсоры не выполнили своих обещаний. Об этом на пресс-конференции сказала телеведущая Ассоль Молдокматова.

 

Участники группы получили приглашение на конкурс, проходящий в Нью-Йорке (США), и спонсоры обещали помощь с поездкой, однако в последний момент не смогли выделить необходимые средства. Тогда молодые люди обратились к общественности с просьбой помочь, и соотечественники-патриоты купили им билеты.

 

Как рассказал ИА «24.kg» руководитель группы «Тумар» Эрмек Кадыров, первое выступление наших участников состоится 27 января.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43682/

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