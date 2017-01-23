Группа «Тумар» чудом попала на конкурс «Америка ищет таланты»

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Кыргызстанцы за полчаса купили билеты в США на конкурс «Америка ищет таланты» танцорам из группы «Тумар», узнав, что они остались без денег из-за того, что спонсоры не выполнили своих обещаний. Об этом на пресс-конференции сказала телеведущая Ассоль Молдокматова.
Участники группы получили приглашение на конкурс, проходящий в Нью-Йорке (США), и спонсоры обещали помощь с поездкой, однако в последний момент не смогли выделить необходимые средства. Тогда молодые люди обратились к общественности с просьбой помочь, и соотечественники-патриоты купили им билеты.
Как рассказал ИА «24.kg» руководитель группы «Тумар» Эрмек Кадыров, первое выступление наших участников состоится 27 января.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43682/