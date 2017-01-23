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Жители села Кара-Ой жалуются на долгое строительство дороги Балыкчи - Корумду

23/01/17 14:41, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На долгое строительство дороги Балыкчи - Корумду в Иссык-Кульской области пожаловались жители села Кара-Ой. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

 

В частности, Раиса Хинцинская рассказала, что дорогу начали делать весной 2016 года. До сих пор нет тротуаров, и дети вынуждены ходить по трассе.

 

«Прошлый туристический сезон сорвали. Выращенная продукция не реализована. Пыль оседает в домах, так как сейчас ее не поливают», - пояснила она.

 

Местные жители просят правительство скорее завершить строительство трассы, иначе они будут вынуждены ее перекрыть.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43691/

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