Жители села Кара-Ой жалуются на долгое строительство дороги Балыкчи - Корумду

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
На долгое строительство дороги Балыкчи - Корумду в Иссык-Кульской области пожаловались жители села Кара-Ой. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.
В частности, Раиса Хинцинская рассказала, что дорогу начали делать весной 2016 года. До сих пор нет тротуаров, и дети вынуждены ходить по трассе.
«Прошлый туристический сезон сорвали. Выращенная продукция не реализована. Пыль оседает в домах, так как сейчас ее не поливают», - пояснила она.
Местные жители просят правительство скорее завершить строительство трассы, иначе они будут вынуждены ее перекрыть.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43691/