Жители села Кара-Ой жалуются на долгое строительство дороги Балыкчи - Корумду

На долгое строительство дороги Балыкчи - Корумду в Иссык-Кульской области пожаловались жители села Кара-Ой. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

В частности, Раиса Хинцинская рассказала, что дорогу начали делать весной 2016 года. До сих пор нет тротуаров, и дети вынуждены ходить по трассе.

«Прошлый туристический сезон сорвали. Выращенная продукция не реализована. Пыль оседает в домах, так как сейчас ее не поливают», - пояснила она.

Местные жители просят правительство скорее завершить строительство трассы, иначе они будут вынуждены ее перекрыть.