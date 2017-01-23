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Крушение «Боинга-747». Похоронили Сагынбека Рахманова, отца всей погибшей семьи

23/01/17 14:56, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Сегодня в Джалал-Абадской области похоронили Сагынбека Рахманова, который до этого уже потерял всю свою семью в результате крушения «Боинга-747» близ аэропорта «Манас». Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области.

 

По ее данным, тело предали земле в селе Курулуш Ноокенского района. Сагынбек Рахманов в результате авиакатастрофы получил ожоги 45 процентов тела и умер вчера в больнице. Его тело сотрудники МЧС доставили на малую родину.

 

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До этого всех членов его семьи, погибших в результате крушения авиалайнера, похоронили в селе Курулуш. Это его супруга Венера Дуйшеева (была на 8-м месяце беременности) и двое сыновей - четырехлетний Исабек и шестилетний Алибек.

 

На 20 января в Джалал-Абадской области собрано в помощь пострадавшим от авиакатастрофы 5 миллионов 467 тысяч сомов, сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43693/

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