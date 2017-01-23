В высокогорную долину Ак-Сай доставили корм для скота

Пастухам в высокогорную долину Ак-Сай (Нарынская область) 22 января доставили два «КамАЗа» кормов для животных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Как сообщается, из-за обильного снегопада дорога в долину с 28 декабря была закрыта, в связи с чем возникла необходимость обеспечения сеном.

Как рассказали ИА «24.kg» в полномочном представительстве правительства в регионе, по мнению скотоводов, за последние 40 лет такой обильный снег выпал впервые, и они обратились к местным властям.

Сообщается, что дорогу Ат-Баши – Торугарт – Кында расчистили, и уже 6 января сено в долину доставили на 14 грузовиках.

Как отметила пресс-служба, протяженность дороги до зимовий, где живут 58 скотоводов, составляет 470 километров , поэтому приняли решение расчистить более короткую трассу Ат-Баши - Ак-Муз – Кында ( 83 километра ).

Из-за сильных ветров и 40-градусного мороза на перевале Кында короткую дорогу удалось расчистить только к 18 января, после чего начали доставлять корма, а также направили к скотоводам ветеринаров и медиков.

На сегодня два фермера спустились вместе со скотом в нижние долины, остальные пожелали пополнить запасы кормов и остаться в Ак-Сае, сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.