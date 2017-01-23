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Материалы по факту вымогательства сотрудниками АКС переданы в прокуратуру

23/01/17 16:29, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

По факту вымогательства сотрудниками Антикоррупционной службы у врачей Института курортологии в Таш-Добо (бывшая Воронцовка) ГКНБ провел служебное расследование. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе госкомитета.

 

По их данным, все материалы преданы в Чуйскую областную прокуратуру.

 

На вопрос, уволены ли сотрудники АКС, в ГКНБ не ответили, заметив, что в прокуратуре «примут решение». 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43699/

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