Материалы по факту вымогательства сотрудниками АКС переданы в прокуратуру

По факту вымогательства сотрудниками Антикоррупционной службы у врачей Института курортологии в Таш-Добо (бывшая Воронцовка) ГКНБ провел служебное расследование. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе госкомитета.

По их данным, все материалы преданы в Чуйскую областную прокуратуру.

На вопрос, уволены ли сотрудники АКС, в ГКНБ не ответили, заметив, что в прокуратуре «примут решение».