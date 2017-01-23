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Погода в Кыргызстане на 24-25 января: похолодает

23/01/17 19:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане 24 января ожидается снег, местами сильный, 25 января без осадков.

 

В Бишкеке во вторник температура воздуха ночью до -6 градусов, днем -3, в среду ночью будет холоднее: до -11.  

 

День увеличится до 9 часов 40 минут.

 

В Чуйской области температура воздуха понизится до -8 градусов ночью, днем до -5.

 

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью -7…-2, днем до -3…+2 градусов.

 

В Нарынской области ожидается до -21 ночью и -12…-7 днем, в горных районах -30…-25 градусов.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -8, днем ожидается -3…+2.

 

В Таласской области температура ночью до -8, днем -5…0.

 

На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках снежные заносы.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43703/

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