Погода в Кыргызстане на 24-25 января: похолодает

В Кыргызстане 24 января ожидается снег, местами сильный, 25 января без осадков.

В Бишкеке во вторник температура воздуха ночью до -6 градусов, днем -3, в среду ночью будет холоднее: до -11.

День увеличится до 9 часов 40 минут.

В Чуйской области температура воздуха понизится до -8 градусов ночью, днем до -5.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью -7…-2, днем до -3…+2 градусов.

В Нарынской области ожидается до -21 ночью и -12…-7 днем, в горных районах -30…-25 градусов.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -8, днем ожидается -3…+2.

В Таласской области температура ночью до -8, днем -5…0.

На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках снежные заносы.