Погода в Кыргызстане на 24-25 января: похолодает

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В Кыргызстане 24 января ожидается снег, местами сильный, 25 января без осадков.
В Бишкеке во вторник температура воздуха ночью до -6 градусов, днем -3, в среду ночью будет холоднее: до -11.
День увеличится до 9 часов 40 минут.
В Чуйской области температура воздуха понизится до -8 градусов ночью, днем до -5.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью -7…-2, днем до -3…+2 градусов.
В Нарынской области ожидается до -21 ночью и -12…-7 днем, в горных районах -30…-25 градусов.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -8, днем ожидается -3…+2.
В Таласской области температура ночью до -8, днем -5…0.
На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках снежные заносы.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43703/