Первомайский суд не удовлетворил иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева

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Судья Первомайского суда Жаныбек кызы Венера отказала в удовлетворении иска кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева по решению Центризбиркома за необоснованностью по всем предъявленным пунктам.
В иске заявителя говорилось о процедурных нарушениях в ходе избрания мэра Бишкека, среди которых нарушение тайны голосования, давление на голосующих, а также признание при подсчете голосов секретарем избирательной комиссии бюллетеней с несколькими отметками действительными.
Ранее сторона заявителя внесла ходатайство об истребовании бюллетеней, назначении экспертизы и приобщении их к материалам дела, однако судья отказала в ходатайстве с формулировкой «нет необходимости в истребовании».
В ходе заседания рассмотрели пункт, по которому процедура голосования должна была проходить во время сессии БГК, а не сразу. Стороны также выступили с заключительной речью и приняли участие в прениях сторон.
Как сообщил ИА «24.kg» адвокат истца, у его клиента есть право в течение двух дней обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции, о чем будет сообщено дополнительно.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43705/