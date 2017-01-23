Первомайский суд не удовлетворил иск кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева

Судья Первомайского суда Жаныбек кызы Венера отказала в удовлетворении иска кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева по решению Центризбиркома за необоснованностью по всем предъявленным пунктам.

В иске заявителя говорилось о процедурных нарушениях в ходе избрания мэра Бишкека, среди которых нарушение тайны голосования, давление на голосующих, а также признание при подсчете голосов секретарем избирательной комиссии бюллетеней с несколькими отметками действительными.

Ранее сторона заявителя внесла ходатайство об истребовании бюллетеней, назначении экспертизы и приобщении их к материалам дела, однако судья отказала в ходатайстве с формулировкой «нет необходимости в истребовании».

В ходе заседания рассмотрели пункт, по которому процедура голосования должна была проходить во время сессии БГК, а не сразу. Стороны также выступили с заключительной речью и приняли участие в прениях сторон.

Как сообщил ИА «24.kg» адвокат истца, у его клиента есть право в течение двух дней обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции, о чем будет сообщено дополнительно.