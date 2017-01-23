Сегодня в рубрике «Официально»

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23/01/17 18:41, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- Калыбек Алышбаев назначен заместителем директора Государственной кадровой службы Кыргызской Республики;

- внесены изменения в Закон «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республики»;

- внесены изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43709/

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