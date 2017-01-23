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В Кыргызстане проведут повторные выборы трех глав айыл окмоту

23/01/17 18:13, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане состоятся повторные выборы трех глав айыл окмоту. Об этом сообщили сегодня на заседании Центризбиркома.

 

По его данным, выборы глав местных органов исполнительной власти в Жайылском айыльном аймаке одноименного района Чуйской области, назначенные на 20 января, не состоялись, так как большинство депутатов проголосовали против всех кандидатов. По той же причине не состоялись выборы в айыльном аймаке Кыштут Баткенского района одноименной области.

 

В айыльном аймаке Сарай Ошской области выборы глав айыл окмоту, назначенные на 23 января, не состоялись из-за отсутствия кворума. На заседании отсутствовали 11 депутатов из 31.

 

Решением Центризбиркома повторные выборы глав айыл окмоту в Жайылском и Кыштутском айыльных аймаках назначены на 6 февраля, а выборы в Сарайском айыл окмоту - на 3 февраля.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43711/

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