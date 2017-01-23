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Тест: угадай, чья подпись

23/01/17 18:27, Бишкек – ИА «24.kg»

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка, или День ручного письма. Праздник учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека.

 

23 января родился один из видных американских государственных деятелей - Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости.

 

Подпись индивидуальна. Некоторые специалисты-графологи высказывают предположение, что она является полным отражением личности пишущего и способна представить полноценные выводы о его характерных чертах, темпераменте, индивидуальных особенностях.

 

Сможете ли вы определить, чьи это подписи?

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43712/

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