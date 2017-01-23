В ЦИК рассказали, как три кандидата боролись за место в айыльный кенеш

На заседании ЦИК рассказали, как три кандидата боролись за депутатское место в органы местного самоуправления.

На выборах в Кароольский айыльный кенеш Узгенского района Ошской области, по предварительным результатам автоматически считывающего устройства, один из кандидатов набрал необходимое количество голосов. Однако когда провели подсчет бюллетеней вручную, оказалось, что голосов не хватает. Об этом сообщили на заседании Центризбиркома КР.

По данным ЦИК, решением территориальной избирательной комиссии от 14 декабря и решением ЦИК от 21 декабря 2016 года на участке №5057 выборы признаны недействительными, и 15 января на данном участке прошло переголосование.

Как отмечается, после переголосования, по предварительным данным АСУ, кандидат Калматов набрал 299 голосов, Раимжанов – 298, а Жолдошев – 297 голос. Однако не согласные с проигрышем кандидаты Раимжанов и Жолдошев подали жалобу, чтобы бюллетени подсчитали вручную.

Когда это сделали, оказалось, что из 16 бюллетеней только 11 признаны действительными, и каждый кандидат получил по 301 голосу.

По заявлению Жолдошева и Раимжанова 18 января с участием представителя ЦИК произвели повторный подсчет голосов, после которого Калматов и Раимжанов получили по 300 голосов, а Жолдошев - 302 голоса и прошел в местный законодательынй орган, потому как названные кандидаты боролись за седьмое место в семимандатном кенеше.

Однако Калматов, не согласившись с результатами подсчета, подал в ЦИК жалобу с просьбой пересмотреть итоги голосования. Центризбирком, отметив, что проигравший кандидат не представил факты нарушения процедуры голосования и основание для пересмотра его итогов, отклонил жалобу и утвердил протоколы выборов в Кароольский айыльный кенеш.