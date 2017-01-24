Ученица из Ысык-Аты выступила с докладом в ООН и встретилась с Николь Кидман

Ученица 11-го класса из Ысык-Аты Айтурган Жолдошбекова выступила в ООН с докладом и встретилась со звездой Голливуда Николь Кидман. Об этом ИА «24.kg» рассказала сама Айтурган Жолдошбекова.

По ее словам, с 14 по 21 ноября она по приглашению одной из международных организаций, занимающихся правами женщин и их социальной активизацией, посетила Нью-Йорк, где на конференции по правам женщин, которая проходила в Организации Объединенных Наций, выступила с трехминутным докладом.

В своем выступлении она рассказала, чему научилась в проекте «Национальная федерация кыргызских девушек».

Как отметила Айтурган, после участия в проекте многие девушки изменились в лучшую сторону, больше узнали о своих правах.

В Кыргызстане данным проектом были выбраны две пилотные школы: в Джалал-Абадской и Чуйской областях. В школе имени Жапаркула Алыбаева в селе Отогон Ысык-Атинского района и учится Айтурган.

На конференции в Нью-Йорке девочка из Кыргызстана встретилась с бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, с директорами крупных международных организаций и звездой Голливуда Николь Кидман, которая также принимала участие в конференции, посвященной правам женщин.

После окончания школы Айтурган мечтает поступить на юридический факультет, чтобы в будущем стать прокурором.