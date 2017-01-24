В Бишкеке здание, где проходит суд над Азимжаном Аскаровым, взяли под усиленную охрану

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Здание Департамента охраны и конвоирования в Бишкеке оцепили и взяли под усиленную охрану. Сегодня здесь должен завершиться суд над правозащитником Азимжаном Аскаровым.
Как отмечается, охрана усилена во избежание возможных нарушений общественного порядка.
Азимжан Аскаров обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий на юге страны в 2010 году.
В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал освободить Азимжана Аскарова и обеспечить ему доступ к правосудию. В итоге Верховный суд КР направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд.
Гособвинение просит оставить приговор без изменений, адвокаты настаивают, что их подзащитный невиновен, а его признательные показания выбили под пытками.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43720/