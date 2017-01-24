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В Бишкеке здание, где проходит суд над Азимжаном Аскаровым, взяли под усиленную охрану

24/01/17 09:49, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Здание Департамента охраны и конвоирования в Бишкеке оцепили и взяли под усиленную охрану. Сегодня здесь должен завершиться суд над правозащитником Азимжаном Аскаровым.

 

Как отмечается, охрана усилена во избежание возможных нарушений общественного порядка.

 


Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия

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Азимжан Аскаров обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий на юге страны в 2010 году.

 

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал освободить Азимжана Аскарова и обеспечить ему доступ к правосудию. В итоге Верховный суд КР направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд.

 

Гособвинение просит оставить приговор без изменений, адвокаты настаивают, что их подзащитный невиновен, а его признательные показания выбили под пытками.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43720/

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