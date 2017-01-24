Крушение «Боинга 747». Сводка МЧС на 24 января

Для восстановления в селе Дачи СУ кровель частично разрушенных домов МЧС Кыргызстана поставит 150 листов шифера, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, все необходимые товарно-материальные средства, в том числе и строительные материалы будут выделены по необходимости.

Чрезвычайное ведомство информирует, что на сегодня в гостинице «Семетей» размещены 40 человек (13 семей). Из них 25 взрослых, 15 детей. В гостинице организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников МЧС.

Кроме того, по родственникам и близким расселили 35 человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщается, информация о том, что спасатели МЧС работали в зоне крушения «без противогаза, только в масках», не соответствуют действительности. Все сотрудники, задействованные в поисково-спасательных и других неотложных мероприятиях, работали с применением средств индивидуальной защиты. Противогазы и респираторы им дополнительно предоставили службы и объекты гражданской защиты.

На сегодня дополнительных обращений со стороны граждан о разрушении домов не поступало, отмечают в ведомстве.