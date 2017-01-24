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Крушение «Боинга 747». Сводка МЧС на 24 января

24/01/17 09:52, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Для восстановления в селе Дачи СУ кровель частично разрушенных домов МЧС Кыргызстана поставит 150 листов шифера, сообщает пресс-служба ведомства.

 

По ее данным, все необходимые товарно-материальные средства, в том числе и строительные материалы будут выделены по необходимости.

 

Чрезвычайное ведомство информирует, что на сегодня в гостинице «Семетей» размещены 40 человек (13 семей). Из них 25 взрослых, 15 детей. В гостинице организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников МЧС.

 

Кроме того, по родственникам и близким расселили 35 человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

 

Как сообщается, информация о том, что спасатели МЧС работали в зоне крушения «без противогаза, только в масках», не соответствуют действительности. Все сотрудники, задействованные в поисково-спасательных и других неотложных мероприятиях, работали с применением средств индивидуальной защиты. Противогазы и респираторы им дополнительно предоставили службы и объекты гражданской защиты.

 

На сегодня дополнительных обращений со стороны граждан о разрушении домов не поступало, отмечают в ведомстве.  

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43721/

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