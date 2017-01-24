На горных участках автодорог в Кыргызстане произведут принудительный спуск лавин

На горных участках автодорог Кыргызстана 24-30 января произведут принудительный спуск лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

Работы проведут на 132-137-м километрах (перевал Тоо-Ашуу), 198-м (перевал Отмок), 265-м (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан), 351-360-м (перевал Кок-Бел) автодороги Бишкек - Ош, а также на 65-100-м км (перевал Чапчыма) автодороги Ала-Бука - Канышкыя.

МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин будет приостановлено только на время работ. Полностью автотрасса закрываться не будет.

МЧС КР рекомендует отказаться от поездок на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя.