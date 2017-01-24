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Станут ли меньше материться в Кыргызстане? Голосуем!

24/01/17 09:59, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Подписанный вчера президентом закон об увеличении штрафов за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие, вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

 

В связи с этим ИА «24.kg» предлагает читателям голосование – а станут ли после вступления в силу закона меньше материться в Кыргызстане?

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43723/

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