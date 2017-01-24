Временное ограничение для проезда ввели на посту «Сосновка»

В связи с угрозой схода лавин с 06.00 на посту «Сосновка» ввели временное ограничение для проезда всех автомашин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По информации Минтранса КР, 24 января сошли снежные лавины на 255-м километре автодороги Бишкек - Ош (дорога расчищена) и дороге Торкент - Толук (проезд закрыт).