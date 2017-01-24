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Временное ограничение для проезда ввели на посту «Сосновка»

24/01/17 10:31, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В связи с угрозой схода лавин с 06.00 на посту «Сосновка» ввели временное ограничение для проезда всех автомашин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По информации Минтранса КР, 24 января сошли снежные лавины на 255-м километре автодороги Бишкек - Ош (дорога расчищена) и дороге Торкент - Толук (проезд закрыт).

 

  • МЧС КР рекомендует отказаться от поездок по трассам Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43728/

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