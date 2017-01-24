Крушение «Боинга-747». Пострадало 165 деревьев, ущерб подсчитывается

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Экологи подсчитывают ущерб в результате крушения «Боинга-747» в районе международного аэропорта «Манас».
Как сообщили ИА «24.kg» в Госэкотехинспекции, их сотрудники выезжали на место происшествия 16 января. «А местные инспекторы Сокулукского района находились там почти целую неделю. Пробы почвы и атмосферного воздуха отбирала экологическая лаборатория Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Мы же подсчитываем ущерб, нанесенный объектам растительного мира. По предварительным данным, около 165 деревьев снесены и повреждены до степени прекращения роста. Ожидаем результатов лабораторных исследований, чтобы подсчитать дополнительный ущерб», - проинформировали в ведомстве.
Там отметили, что урон будет возмещать тот, кого признают виновным в крушении самолета.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43729/