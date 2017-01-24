Омурбек Текебаев: Не пойму, как Минздрав Кыргызстана додумался заткнуть врачей

«Ума не приложу, как Министерству здравоохранения Кыргызстана пришло в голову заткнуть врачей», - прокомментировал ИА «24.kg» лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев введенный для медиков запрет на общение с прессой и жалобы чиновникам.

По его словам, запрет противоречит законодательству Кыргызстана, в том числе Конституции.

«Законом защищается личная информация о состоянии здоровья, существует понятие врачебной тайны. Ее нельзя распространять. Но в законах ничего не сказано о распространении информации о состоянии и проблемах здравоохранения. Наоборот, врачи являются самыми компетентными людьми, именно они выявляют проблемы. Кому, как не им, знать пути их решения?» - говорит Омурбек Текебаев.

«Такой запрет преступен. Как можно запретить профессионалам говорить о проблемах здравоохранения? Это противоречит не только законам, но интересам народа Кыргызстана», - уверен Омурбек Текебаев.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения запретило врачам давать комментарии СМИ и пользоваться Интернетом в рабочее время.

Департамент здравоохранения Бишкека запретил врачам напрямую обращаться к властям с просьбами о выделении дополнительных средств, которые не предусмотрены в бюджете.