Результаты лабораторных исследований почвы и воздуха с места крушения «Боинга» передадут в МВД

Результаты лабораторных исследований почвы и атмосферного воздуха из поселка Дачи СУ, где разбился «Боинг-747», передадут в МВД. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Отметим, что накануне в третью детскую больницу Бишкека поступили пять детей из двух семей с жалобами на тошноту. Предварительный диагноз при поступлении: «Отравление парами авиакеросина и отравление угарным газом».

В Минздраве пока не подтверждают окончательного диагноза.

Абдыкалык Рустамов не исключил, что люди могли действительно отравиться авиакеросином. «Все может быть. Но сходу сказать не могу, я только вчера вернулся из командировки. С результатами лабораторных исследований еще не ознакомился», - сказал он.

В Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора отметили, что на место выезжали химики, эпидемиологи и радиологи.

Произведены замеры радиационного фона, взяты пробы питьевой воды на химический и бактериологический анализ. Результаты замеров на радиационный фон не превышают предельно допустимого уровня, анализы воды соответствуют требованиям санитарных норм.

Что касается обращения граждан на запах керосина и гари, в данном случае Министерство здравоохранения рекомендовало удаление и утилизацию пропитанной ГСМ почвы и засыпку свежим грунтом. В настоящее время повторно проводятся лабораторные анализы питьевой воды и воздуха, замеры радиационного фона на месте ЧС.