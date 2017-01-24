Результаты лабораторных исследований почвы и воздуха с места крушения «Боинга» передадут в МВД

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Результаты лабораторных исследований почвы и атмосферного воздуха из поселка Дачи СУ, где разбился «Боинг-747», передадут в МВД. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.
Отметим, что накануне в третью детскую больницу Бишкека поступили пять детей из двух семей с жалобами на тошноту. Предварительный диагноз при поступлении: «Отравление парами авиакеросина и отравление угарным газом».
В Минздраве пока не подтверждают окончательного диагноза.
Абдыкалык Рустамов не исключил, что люди могли действительно отравиться авиакеросином. «Все может быть. Но сходу сказать не могу, я только вчера вернулся из командировки. С результатами лабораторных исследований еще не ознакомился», - сказал он.
В Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора отметили, что на место выезжали химики, эпидемиологи и радиологи.
Произведены замеры радиационного фона, взяты пробы питьевой воды на химический и бактериологический анализ. Результаты замеров на радиационный фон не превышают предельно допустимого уровня, анализы воды соответствуют требованиям санитарных норм.
Что касается обращения граждан на запах керосина и гари, в данном случае Министерство здравоохранения рекомендовало удаление и утилизацию пропитанной ГСМ почвы и засыпку свежим грунтом. В настоящее время повторно проводятся лабораторные анализы питьевой воды и воздуха, замеры радиационного фона на месте ЧС.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43732/