«Бандгруппы» в Кыргызстане искали на учениях российские летчики

Летчики российской авиабазы «Кант» на учениях в Кыргызстане изучали маршруты условных бандгрупп в горах и передавали координаты целей на наземные пункты управления. Об этом сообщил официальный представитель российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин, передают РИА «Новости».

«Летчики российской авиабазы впервые в 2017 году приступили к полетам на разведку маршрутов движения условных незаконных вооруженных формирований в горах Тянь-Шаня. В ходе воздушных маневров экипажи отрабатывают поиск высокомобильных «бандгрупп» на горных тропах и серпантинах и передачу целеуказаний на наземные пункты управления», — сказал он.

Ярослав Рощупкин добавил, что штурмовики Су-25СМ в составе пар совершают полеты «по нестандартным продолжительным маршрутам в быстро меняющихся метеоусловиях, выполняют элементы сложного пилотажа, а также выходы из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов».

Объединенная российская военная база «Кант» входит в состав российского Центрального военного округа, является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства стран Организации Договора о коллективной безопасности.