RSS
facebookfacebookgoogale+
Спасибо, что был: за что благодарить уходящий 2016-й
Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 24 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 15:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

МЧС: На месте крушения «Боинга-747» авиакеросина нет

24/01/17 10:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Авиакеросина на месте крушения «Боинга-747» в поселке Дачи СУ нет, заявили сегодня в пресс-службе МЧС КР.

 

В ведомстве прокомментировали информацию о том, что «МЧС не убрало авиакеросин, вследствие чего есть люди с отравлением».

 

«Во время крушения основная часть керосина сгорела полностью, оставшееся топливо в обломках крыла (примерно 100 литров) слито в установленном порядке. Больше топлива на месте крушения авиалайнера не осталось. Соответствующие службы гражданской защиты проводят работу по отбору проб почвы, воздуха и воды. Информация по анализу проб будет представлена дополнительно», - говорится в сообщении.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43735/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ