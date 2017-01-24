МЧС: На месте крушения «Боинга-747» авиакеросина нет

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Авиакеросина на месте крушения «Боинга-747» в поселке Дачи СУ нет, заявили сегодня в пресс-службе МЧС КР.
В ведомстве прокомментировали информацию о том, что «МЧС не убрало авиакеросин, вследствие чего есть люди с отравлением».
«Во время крушения основная часть керосина сгорела полностью, оставшееся топливо в обломках крыла (примерно
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43735/