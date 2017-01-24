Запреты для врачей. Правозащитники готовят иск на Департамент здравоохранения и Минздрав КР

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Правозащитники организации «Бир Дуйно Кыргызстан» готовят исковое заявление в суд на столичный Департамент здравоохранения и Министерство здравоохранения Кыргызстана. Информацию об этом они подтвердили ИА «24.kg».
Отметим, ранее Министерство здравоохранения запретило врачам давать комментарии СМИ и пользоваться Интернетом в рабочее время.
Департамент здравоохранения Бишкека запретил врачам напрямую обращаться к властям с просьбами о выделении дополнительных средств, которые не предусмотрены в бюджете.
Председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев отметил, что данные документы нарушают нормы Конституции КР и ряда законов в области охраны здоровья граждан.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43739/