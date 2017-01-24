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Временное ограничение на посту «Сосновка» снято

24/01/17 11:15, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Введенное в связи с угрозой схода лавин на посту «Сосновка» временное ограничение снято. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

МЧС КР рекомендует отказаться от поездок на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43740/

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