Временное ограничение на посту «Сосновка» снято

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Введенное в связи с угрозой схода лавин на посту «Сосновка» временное ограничение снято. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
МЧС КР рекомендует отказаться от поездок на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43740/