ОАО «Востокэлектро» увеличило мощность сетей в Иссык-Кульской и Нарынской областях

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ОАО «Востокэлектро» за 2016 год увеличило общую мощность сетей в Иссык-Кульской и Нарынской областях на 13 тысяч 900 кВА. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что для этого установлено 39 комплектных трансформаторных подстанций. «Также построены воздушные линии 10/0,4 кВ протяженностью
По данным ведомства, в целях подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов произведен ремонт 813 комплектных трансформаторных подстанций и 204 силовых трансформаторов. Также отремонтирована линия электропередачи 35/10/0,4 кВ протяженностью 1 тысяча
Для минимизации риска аварийных отключений произведена вырубка ветвей вдоль линии электропередачи более 1,5 тысячи километров.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43743/