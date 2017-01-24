ОАО «Востокэлектро» увеличило мощность сетей в Иссык-Кульской и Нарынской областях

ОАО «Востокэлектро» за 2016 год увеличило общую мощность сетей в Иссык-Кульской и Нарынской областях на 13 тысяч 900 кВА. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что для этого установлено 39 комплектных трансформаторных подстанций. «Также построены воздушные линии 10/0,4 кВ протяженностью 27 километров 275 метров , реконструированы воздушные линии 10/0,4 кВ протяженностью 39 километров 205 метров . Всего на капитальное строительство за год израсходовано 89 миллионов 891 тысяча сомов», - сообщили в ОАО «Востокэлектро».

По данным ведомства, в целях подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов произведен ремонт 813 комплектных трансформаторных подстанций и 204 силовых трансформаторов. Также отремонтирована линия электропередачи 35/10/0,4 кВ протяженностью 1 тысяча 428 километров .

Для минимизации риска аварийных отключений произведена вырубка ветвей вдоль линии электропередачи более 1,5 тысячи километров.