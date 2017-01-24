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Крушение «Боинга-747». МАК завершил расследование причин катастрофы

24/01/17 11:45, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Межгосударственный авиационный комитет провел завершающий этап расследования причин катастрофы грузового самолета «Боинг-747» у аэропорта «Манас». Об этом сообщил председатель комиссии МАК Леонид Каширский на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

 

Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

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Леонид Каширский от имени МАК выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате трагедии. Он проинформировал главу правительства, что эксперты МАК провели завершающий этап расследования причин катастрофы.

 

Глава комиссии отметил, что в ближайшее время всю информацию представят общественности Кыргызстана.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43744/

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