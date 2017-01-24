Крушение «Боинга-747». МАК завершил расследование причин катастрофы

Межгосударственный авиационный комитет провел завершающий этап расследования причин катастрофы грузового самолета «Боинг-747» у аэропорта «Манас». Об этом сообщил председатель комиссии МАК Леонид Каширский на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Леонид Каширский от имени МАК выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате трагедии. Он проинформировал главу правительства, что эксперты МАК провели завершающий этап расследования причин катастрофы.

Глава комиссии отметил, что в ближайшее время всю информацию представят общественности Кыргызстана.