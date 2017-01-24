Крушение «Боинга-747». МАК завершил расследование причин катастрофы

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Межгосударственный авиационный комитет провел завершающий этап расследования причин катастрофы грузового самолета «Боинг-747» у аэропорта «Манас». Об этом сообщил председатель комиссии МАК Леонид Каширский на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
Леонид Каширский от имени МАК выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате трагедии. Он проинформировал главу правительства, что эксперты МАК провели завершающий этап расследования причин катастрофы.
Глава комиссии отметил, что в ближайшее время всю информацию представят общественности Кыргызстана.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43744/