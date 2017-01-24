RSS
facebookfacebookgoogale+
Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера
«Золотые ершики» Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 24 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 15:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 24 миллионов сомов

24/01/17 11:51, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

На 11.00 на специальный счет МЧС Кыргызстана поступило 24 миллиона 663,197 тысячи сомов для пострадавших в крушении турецкого транспортного «Боинга-747». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по реквизитам:

 

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа  14238900

По Ошу: ул.Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по Ошу

 

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Сарбашева (0770950002, 0312547901).

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43746/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ