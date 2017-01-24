Администрацию третьей детской больницы Бишкека оштрафовали на 5 тысяч сомов

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Бишкеке на 5 тысяч сомов оштрафовали администрацию третьей детской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, сотрудник санитарно-экологической инспекции организовал плановый рейд на объект.
Выяснилось, что на подведомственной территории детской больницы не проводится уборка снега, наледи, а также не соблюдаются нормы правил благоустройства.
Протокол по статье 488 Кодекса КР об административной ответственности направлен в Октябрьскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения. На очередном заседании комиссии наложен и взыскан штраф.
Территория приведена в порядок, тротуары очищены.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43747/