Администрацию третьей детской больницы Бишкека оштрафовали на 5 тысяч сомов

В Бишкеке на 5 тысяч сомов оштрафовали администрацию третьей детской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сотрудник санитарно-экологической инспекции организовал плановый рейд на объект.

Выяснилось, что на подведомственной территории детской больницы не проводится уборка снега, наледи, а также не соблюдаются нормы правил благоустройства.

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Протокол по статье 488 Кодекса КР об административной ответственности направлен в Октябрьскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения. На очередном заседании комиссии наложен и взыскан штраф.

Территория приведена в порядок, тротуары очищены.