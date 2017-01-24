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Администрацию третьей детской больницы Бишкека оштрафовали на 5 тысяч сомов

24/01/17 11:51, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке на 5 тысяч сомов оштрафовали администрацию третьей детской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

По ее данным, сотрудник санитарно-экологической инспекции организовал плановый рейд на объект.

 

Выяснилось, что на подведомственной территории детской больницы не проводится уборка снега, наледи, а также не соблюдаются нормы правил благоустройства.

 

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Протокол по статье 488 Кодекса КР об административной ответственности направлен в Октябрьскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения. На очередном заседании комиссии наложен и взыскан штраф.

 

Территория приведена в порядок, тротуары очищены.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43747/

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