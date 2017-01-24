RSS
facebookfacebookgoogale+
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 24 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 15:08
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
<b>Дело Азимжана Аскарова. Суд оставил в силе пожизненный срок</b>
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Дело Азимжана Аскарова. Суд оставил в силе пожизненный срок

24/01/17 12:05, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сегодня выездная коллегия Чуйского областного суда огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.   

 

Азимжан Аскаров заявил, что объявляет в знак протеста бессрочную голодовку.

 

Правозащитник обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий на юге страны в 2010 году.

 

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал освободить Аскарова и обеспечить ему доступ к правосудию.   

 

ВС КР направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд.

 

Гособвинение просило оставить приговор без изменений, адвокаты настаивали, что их подзащитный невиновен, и напомнили - признательные показания были выбиты под пытками.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43749/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ