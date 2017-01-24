Дело Азимжана Аскарова. Суд оставил в силе пожизненный срок

Сегодня выездная коллегия Чуйского областного суда огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.

Азимжан Аскаров заявил, что объявляет в знак протеста бессрочную голодовку.

Правозащитник обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий на юге страны в 2010 году.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал освободить Аскарова и обеспечить ему доступ к правосудию.

ВС КР направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд.

Гособвинение просило оставить приговор без изменений, адвокаты настаивали, что их подзащитный невиновен, и напомнили - признательные показания были выбиты под пытками.