Дело Азимжана Аскарова. Суд оставил в силе пожизненный срок

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Сегодня выездная коллегия Чуйского областного суда огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.
Азимжан Аскаров заявил, что объявляет в знак протеста бессрочную голодовку.
Правозащитник обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий на юге страны в 2010 году.
В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал освободить Аскарова и обеспечить ему доступ к правосудию.
ВС КР направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд.
Гособвинение просило оставить приговор без изменений, адвокаты настаивали, что их подзащитный невиновен, и напомнили - признательные показания были выбиты под пытками.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43749/