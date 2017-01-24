Скончался экс-глава Нацкомиссии по госязыку Эгамберди Эрматов

Сегодня на 66-м году жизни скончался бывший председатель Национальной комиссии по государственному языку Эгамберди Эрматов. Об этом журналистам сообщила поэтесса Бурулкан Сарыгулова.

По ее словам, он долго болел и умер в больнице.

Эгамберди Эрматов возглавлял Национальную комиссию по государственному языку с 2013-го. Его освободили от должности 30 ноября 2016 года.

Эгамберди Эрматов родился 10 июля 1951 года в селе Пуме Кадамджайского района Джалал-Абадской области. В 1974 году окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве. В 2003 году получил звание «Заслуженного деятеля культуры КР».

Эгамберди Эрматов является автором поэтических сборников «Ак дил», «Шаар жана тоолук», «Туяктын ыры», «Өмүр издери», «Саймалуу таш», «Махабат», «Мухаммед пайгамбар», «Мендеги мен», «Исфайрам абазы», «Заманкайрык», «Алтерэго». Также он написал драмы «Ак-Саткын менен Кулмурза», «Жаныл Мырза», «Отрар трагедиясы», «Кедейкан». По ним поставлены пьесы на сценах республиканских драматических театров.