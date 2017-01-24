Дело Азимжана Аскарова. Неисполнение решения Комитета ООН - угроза не Кыргызстану, а его гражданам

«Неисполнение решения Комитета ООН по правам человека - это угроза не Кыргызстану, а его гражданам», - заявила сегодня ИА «24.kg» после оглашения приговора по делу Азимжана Аскарова правозащитник Динара Ошурахунова.

По ее словам, суд КР изначально проигнорировал заключение комитета - еще летом при рассмотрении уголовного дела Аскарова в Верховном суде.

Решение Комитета ООН по правам человека было вполне четким - Аскаров подлежит немедленному освобождению. Власти страны должны были обеспечить ему доступ к правосудию.

Представители международной организации Amnesty International заявляют, что изначально на суды было оказано давление со стороны родственников пострадавших.

В Amnesty International отмечают, что показания Азимжана Аскарова нельзя принимать за истинные, так как они были взяты под пытками.

По мнению ее представителей, в виду вышеизложенного все предыдущие вердикты считать разумными, включая последний - Чуйской судейской коллегии, не представляется возможным.