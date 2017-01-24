RSS
facebookfacebookgoogale+
Змеи, крысы и быки кыргызской политики
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 24 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 15:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Дело Азимжана Аскарова. Неисполнение решения Комитета ООН - угроза не Кыргызстану, а его гражданам

24/01/17 12:44, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

«Неисполнение решения Комитета ООН по правам человека - это угроза не Кыргызстану, а его гражданам», - заявила сегодня ИА «24.kg» после оглашения приговора по делу Азимжана Аскарова правозащитник Динара Ошурахунова.

 

По ее словам, суд КР изначально проигнорировал заключение комитета - еще летом при рассмотрении уголовного дела Аскарова в Верховном суде.

 

Решение Комитета ООН по правам человека было вполне четким - Аскаров подлежит немедленному освобождению. Власти страны должны были обеспечить ему доступ к правосудию.

 

Представители международной организации Amnesty International заявляют, что изначально на суды было оказано давление со стороны родственников пострадавших.

 

В Amnesty International отмечают, что показания Азимжана Аскарова нельзя принимать за истинные, так как они были взяты под пытками.

 

По мнению ее представителей, в виду вышеизложенного все предыдущие вердикты считать разумными, включая последний - Чуйской судейской коллегии, не представляется возможным.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43753/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ