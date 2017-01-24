Дело Азимжана Аскарова. Неисполнение решения Комитета ООН - угроза не Кыргызстану, а его гражданам

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«Неисполнение решения Комитета ООН по правам человека - это угроза не Кыргызстану, а его гражданам», - заявила сегодня ИА «24.kg» после оглашения приговора по делу Азимжана Аскарова правозащитник Динара Ошурахунова.
По ее словам, суд КР изначально проигнорировал заключение комитета - еще летом при рассмотрении уголовного дела Аскарова в Верховном суде.
Решение Комитета ООН по правам человека было вполне четким - Аскаров подлежит немедленному освобождению. Власти страны должны были обеспечить ему доступ к правосудию.
Представители международной организации Amnesty International заявляют, что изначально на суды было оказано давление со стороны родственников пострадавших.
В Amnesty International отмечают, что показания Азимжана Аскарова нельзя принимать за истинные, так как они были взяты под пытками.
По мнению ее представителей, в виду вышеизложенного все предыдущие вердикты считать разумными, включая последний - Чуйской судейской коллегии, не представляется возможным.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43753/