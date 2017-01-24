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После школьной поножовщины в Араванском районе усилили воспитательную работу

24/01/17 12:51, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Состояние четверых учащихся 9-11-х классов, госпитализированных в больницу в результате поножовщины, стабильное. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Араванском районном управлении образования. 

 

По данным ведомства, для расследования инцидента создана специальная комиссия. В образовательных учреждениях усилена разъяснительная и воспитательная работа с учениками и родителями.

 

В управлении также отметили, что пока не стали отстранять от должности учителей или директоров школ. «Ждем результатов проверки со стороны милиции и прокуратуры. Драка произошла после 22.00, когда дети должны быть под присмотром родителей. Взрослые должны усилить контроль над своими детьми», - отметили в ведомстве.

 

Напомним, в Араванском районе Кыргызстана спортивные соревнования школьников закончились поножовщиной. В больницу госпитализированы с различной степенью ранений четверо учащихся 9-11-х классов - трое с ножевыми ранениями и один с диагнозом «черепно-мозговая травма». Возбуждено уголовное дело.

 

Несколько дней назад драка школьников со смертельным исходом произошла и в Нарынской области. Там уволены директор школы и заврайоно.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43754/

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