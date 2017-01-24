Специалисты проверят почву на загрязнение нефтепродуктами в поселке Дачи СУ

В Министерство здравоохранения КР обращаются граждане с вопросами, какие меры примут в поселке Дачи СУ, где почва пропитана авиационным керосином.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Олега Горина, Минздрав рекомендовал специальным уполномоченным органам расчистить загрязненную местами почву и засыпать свежим грунтом.

«Сегодня и завтра совместно с Госагентством охраны окружающей среды будут проведены замеры радиационного фона и взяты на лабораторные исследования питьевая вода и почва», - отмечают в Минздраве.

Отметим, что ранее в МЧС заверили: на месте крушения «Боинга-747» авиакеросина нет.