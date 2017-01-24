Специалисты проверят почву на загрязнение нефтепродуктами в поселке Дачи СУ

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Министерство здравоохранения КР обращаются граждане с вопросами, какие меры примут в поселке Дачи СУ, где почва пропитана авиационным керосином.
По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Олега Горина, Минздрав рекомендовал специальным уполномоченным органам расчистить загрязненную местами почву и засыпать свежим грунтом.
«Сегодня и завтра совместно с Госагентством охраны окружающей среды будут проведены замеры радиационного фона и взяты на лабораторные исследования питьевая вода и почва», - отмечают в Минздраве.
Отметим, что ранее в МЧС заверили: на месте крушения «Боинга-747» авиакеросина нет.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43755/