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Специалисты проверят почву на загрязнение нефтепродуктами в поселке Дачи СУ

24/01/17 13:24, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Министерство здравоохранения КР обращаются граждане с вопросами, какие меры примут в поселке Дачи СУ, где почва пропитана авиационным керосином.

 

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Олега Горина, Минздрав рекомендовал специальным уполномоченным органам расчистить загрязненную местами почву и засыпать свежим грунтом.

 

«Сегодня и завтра совместно с Госагентством охраны окружающей среды будут проведены замеры радиационного фона и взяты на лабораторные исследования питьевая вода и почва», - отмечают в Минздраве.

 

Отметим, что ранее в МЧС заверили: на месте крушения «Боинга-747» авиакеросина нет.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43755/

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