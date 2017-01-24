«Агент 024»: В Кара-Суйском районе не могут достроить школу

В селе Бирлешкен Кара-Суйского района Ошской области не могут достроить школу. Сообщение об этом ИА «24.kg» на WhatsApp прислали читатели.

По их данным, в январе 2016-го начали строительство новой школы. «Месяц поработали, и работа встала. Говорят, деньги ушли на Всемирные игры кочевников», - сообщил читатель.

Как пояснил заведующий районным отделом образования Кара-Суйского района Мырзабек Ахматалиев, на строительство выделили 5 миллионов сомов. «Начали рыть котлован, но через три метра пошла вода. Поэтому геодезисты приостановили работы. Это не связано с Всемирными играми кочевников. Как деньги выделят, строительство возобновят, но теперь уже на новом месте», - сказал он ИА «24.kg».

«Вообще у нас по району 21 школа не достроена. Поэтому в 2017 году введен мораторий на капитальное строительство новых объектов. Пока не закончат долгострой. Мы тоже пишем министерствам, просим помочь. Проблема только одна – финансирование», - добавил он.

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