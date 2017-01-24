Крушение «Боинга-747». Одну из пострадавших насильно удерживают в отеле «Семетей»

Жительницу поселка Дачи Су Адинай Жееналиеву не выпускают из гостиницы «Семетей».

Как рассказала ИА «24.kg» одна из инициаторов сбора помощи семьям погибших и пострадавших Динара Аляева, Адинай Жееналиеву и другие семьи, испытывающие страх и шок после крушения самолета, доставили в гостиницу. Дети Жееналиевой до сих пор испытывают страх, с ними продолжают работать психологи.

«Дом Адинай не разрушен. Но в первые часы до приезда служб она бегала и помогала вытаскивать тела из-под обломков, укрывала своей одеждой тех, кто выжил. С ней пять дней после трагедии работали психологи. Мы сами настояли, чтобы ее увезти. Она никакой помощи не просила», - рассказывает.

По данным волонтеров, разного рода чиновники пытаются выселить Адинай из гостиницы, мотивируя это тем, что ее жилье не пострадало при крушении «Боинга-747».

Теперь Адинай Жееналиева решила сама покинуть гостиницу. Но ее не выпускают оттуда.

Женщину и ее детей решил приютить Первый детский хоспис. Однако его главу Динару Аляеву не пускают в гостиницу.

«Меня не впускают, чтобы ее забрать. А Адинай, наоборот, не выпускают», - рассказала Динара Аляева.

В «Семетее» поясняют, что гостиница ведомственная. Она числится на балансе Госкомитета по делам обороны. Чтобы туда зайти и выйти нужно… разрешение руководства ведомства.

Сейчас с Адинай Жееналиевой находятся два юриста из Правовой клиники «Адилет». Они помогут ей составить заявление о незаконных действиях сотрудников гостиницы.

16 января в 7.31 в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился транспортный турецкий самолет. Борт упал на дома поселка Дачи СУ. Погибли 39 человек, в том числе члены экипажа «Боинга-747».