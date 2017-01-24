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Минздрав КР: Пострадавшие в результате крушения «Боинга-747» нуждаются в покое

24/01/17 16:57, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Врачи рекомендуют сократить посещение пострадавших в результате авиакатастрофы, которые находятся в больницах и гостинице «Семетей». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

 

По словам медиков, из-за большого наплыва людей у пострадавших проявляются раздражительность, вспыльчивость, страх, беспокойство, ожидание чего-то плохого. При диагнозе «острая реакция на стресс» пациентам нужен полный покой.

 

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«Кроме того, медицинские специалисты настоятельно просят всех посетителей соблюдать при посещении стационаров больничный режим для исключения распространения инфекций. Необходимо учитывать, что все госпитализированные, в частности дети, во время болезни с ослабленным иммунитетом, очень уязвимы и восприимчивы к инфекциям. Минздрав благодарит всех, кто оказывает помощь пострадавшим и их родным», - сообщило ведомство.

 

По его данным, на сегодня стационарное лечение получают всего 24 пациента. В гостинице «Семетей» находятся 42 человека - 27 взрослых и 15 детей.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43784/

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