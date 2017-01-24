Минздрав КР: Пострадавшие в результате крушения «Боинга-747» нуждаются в покое

Врачи рекомендуют сократить посещение пострадавших в результате авиакатастрофы, которые находятся в больницах и гостинице «Семетей». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По словам медиков, из-за большого наплыва людей у пострадавших проявляются раздражительность, вспыльчивость, страх, беспокойство, ожидание чего-то плохого. При диагнозе «острая реакция на стресс» пациентам нужен полный покой.

«Кроме того, медицинские специалисты настоятельно просят всех посетителей соблюдать при посещении стационаров больничный режим для исключения распространения инфекций. Необходимо учитывать, что все госпитализированные, в частности дети, во время болезни с ослабленным иммунитетом, очень уязвимы и восприимчивы к инфекциям. Минздрав благодарит всех, кто оказывает помощь пострадавшим и их родным», - сообщило ведомство.

По его данным, на сегодня стационарное лечение получают всего 24 пациента. В гостинице «Семетей» находятся 42 человека - 27 взрослых и 15 детей.