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Крушение «Боинга-747». Запах авиакеросина на месте крушения нейтрализуют

24/01/17 17:40, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

МЧС Кыргызстана нейтрализует запах авиакеросина на месте крушения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» в селе Дачи СУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

 

По ее данным, сегодня глава ведомства посетил место крушения авиалайнера и распорядился активизировать уборку мусора и нейтрализовать запах авиатоплива.  

 

Как сообщается, на данный момент на месте катастрофы для уборки мусора привлечены четыре единицы специальной инженерной техники МЧС, завтра дополнительно прибудут еще четыре единицы.

 

Ранее МЧС заявляло, что на месте крушения лайнера авиакеросина не осталось.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43790/

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