Сегодня в рубрике «Официально»

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24/01/17 19:19, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан Закон «Об основах амнистии и порядке ее применения»;

- внесены изменения в Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий»;

- подписан закон о введении в действие Гражданского процессуального, Административно-процессуального кодексов, закона о статусе судебных исполнителей.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43798/

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