Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан Закон «Об основах амнистии и порядке ее применения»;
- внесены изменения в Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий»;
- подписан закон о введении в действие Гражданского процессуального, Административно-процессуального кодексов, закона о статусе судебных исполнителей.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43798/